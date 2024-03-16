«التحالف الوطني»: تقديم مساعدات غذائية بـ1.8 مليار جنيه في شهر رمضان

قال محمد فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن 34 مؤسسة تابعة للتحالف يعمل تحت إشرافها 25 ألف جمعية، تعمل منذ عشرات السنين وبعد التنسيق بينها عن طريق التحالف أصبحت هناك قاعدة بيانات موحدة، وأصبحت هناك حوكمة أكثر وتوزيع المساعدات والوصول أكثر لعدد أكبر من المستفيدين.

حملة لتوزيع كراتين رمضان

تابع خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» بأن هناك حملة لتوزيع كراتين رمضان وملابس ولحوم، ومن خلال قاعدة البيانات يجري تحديد مناطق التوزيع والأسر المستهدفة، موضحَا أن قاعدة البيانات أظهرت كل الحالات المكررة، فأعطينا فرصة لحالات جديدة تدخل تحت مظلة المساعدات التي يقدمها أعضاء التحالف الوطني.

حجم المساعدات الغذائية

أشارإلى أن حجم المساعدات الغذائية خلال شهر رمضان بلغ 1.8 مليار جنيه.