«الصرف الصحي بالقاهرة» تستعد لشهر رمضان بـ11 إجراء

أكدت شركة الصرف الصحي بالقاهرة، رفع درجة الاستعداد على مدار شهر رمضان 2024 من خلال اتباع حزمة من الإجراءات، موضحة أنها تركز حاليا على عدة نقاط.

وأوضحت في تقرير لها أن الإجراءات جاءت كالتالي:

- مراجعة وسائل إطفاء الحريق بمواقع الشركة المختلفة.

- تأمين الحالة الفنية لمحطات الرفع والمعالجة وتجهيز مولدات الكهرباء الاحتياطي للعمل بمجرد انقطاع الكهرباء، وإعداد قطع الغيار والأدوات اللازمة للتعامل مع أي أعطال.

3 ورديات لفرق الطوارئ والمناوبات

- إعداد فرق الطوارئ والمناوبات على ثلاث ورديات واستمرار تدريبهم على خطط الطوارئ المتنوعة.

- إعداد معدات التطهير وتحديد أماكن تواجدها بالمناطق المركزية لسرعة الانتشار فور حدوث أي طفوحات للتعامل الفوري معها.

- ندوات لتوعية المواطنين بالحفاظ على شبكة الصرف الصحي وترشيد استهلاك مياه الشرب.

- فرق المتابعة الميدانية للمرور على جميع المناطق وكتابة تقارير يومية بالموقف.

- التشديد على الاستجابة لشكاوى العملاء وحلها وتلقي أي شكاوى بالخط الساخن رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بالقاهرة.

تطهير الشبكات ومحطات الصرف الصحي

- تكثيف عمليات التطهير للشبكات والبيارات ومحطات الصرف الصحي للمناطق الساخنة واستخراج الرواسب منها.

- وجود المسؤولين عن تشغيل وصيانة المحطات والشبكات والمخازن ومحطات الوقود والأمن.

- سرعة تحرك فرق الصيانة للتعامل السريع مع الشكاوى.

- تحرك معدات التطهير للتعامل مع أي طفوحات بشكل سريع.