محافظة القاهرة توجه بتبسيط إجراءات ترخيص المحلات والأنشطة التجارية

وجه الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، القائمين على تلقي تراخيص المحلات والأنشطة التجارية، بتقسيط إجراءات الترخيص لأصحاب المحلات.

جاء ذلك خلال جولة نائب المحافظ داخل مبنى حي الزيتون، لمتابعة انضباط وانتظام سير العمل بإدارات الحي، وتلقي طلبات الترخيص، وفق توجيهات محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال.

المتابعة المستمرة لموقف فحص الطلبات

وشدد نائب المحافظ، على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بالمتابعة المستمرة لموقف فحص الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، ومتابعة تطبيق منظومة قانون المحال العامة، وإصدار التراخيص، تيسيرا على المواطنين.

وأكد «فوزي» أهمية تبسيط الإجراءات على المواطنين، طبقا للوائح والقوانين، مع التأكيد على موظفي الخدمة بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات والشكاوى المقدمة لتسهيل حصول المواطن على الخدمة، ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.