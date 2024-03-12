محافظة القاهرة تستعد لعيد الفطر بأكثر من 500 حديقة و72 مركز شباب

أكدت محافظة القاهرة، استعدادها لاستقبال العيد، من خلال تقديم خدمة مناسبة للأسر والأطفال، وإتاحة وسائل التسلية والترفيه، مشيرة إلى أن عدد الحدائق العامة على مستوى المحافظة بلغت 563 حديقة، و192 ملعبا، و72 مركز شباب، و72 مكتبة عامة، و11 قصر ثقافة، و10 بيوت ثقافة، وإجمالى الأطفال حتى سن 12 سنة بالقاهرة بلغ 437 ألفا و217 من الذكور، و410 آلاف و182 من الإناث.

أحياء المنطقة الشرقية

وأوضحت المحافظة في تقرير لها، أن عدد الحدائق العامة في المنطقة الشرقية، بلغ 179 حديقة، وعدد المكتبات العامة 21، وعدد الملاعب 61، و8 بيوت ثقافة، و4 قصور ثقافة، و17 مركز شباب.

وتضم المنطقة الشرقية أحياء مصر الجديدة، والنزهة، وشرق وغرب مدينة نصر، والمطرية، وعين شمس، والسلام 1و2، والمرج.

خدمات المنطقة الشرقية

وأوضح التقرير، أنّ المنطقة الشمالية بالقاهرة تضم أحياء روض الفرج، والساحل، وشبرا، والشرابية، والزاوية الحمراء، والأميرية، وحدائق القبة، والزيتون، وعدد الأطفال حتى سن 12 عاما بلغ 70 ألفا و228 ذكرا، ومن الإناث 67 ألفا و836 طفلة، وعدد الحدائق العامة 91، و10 مكتبات عامة، و24 ملعبا، و3 بيوت وقصور ثقافة، و12 مركز شباب.

وفي المنطقة الغربية بالقاهرة، 94 حديقة، و11 مكتبة عامة، و20 ملعبا، و10 مراكز شباب، وبالمنطقة الجنوبية 199 حديقة، و30 مكتبة، و87 ملعبا، و23 مركز شباب.