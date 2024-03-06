محافظة القاهرة: حملات مستمرة لضبط الأسعار في الأسواق قبل شهر رمضان

استهل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، وقدم التهنئة لسكان العاصمة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

أكد محافظ القاهرة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير السلع وضمان ثبات الأسعار وخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع كل من وزارة التموين والغرفة التجارية ومنظمات المجتمع المدني وجميع الأجهزة المعنية من أجل التوسع في إنشاء المعارض والمنافذ لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وخلق المنافسة بما يساعد على استقرار وتوازن الأسعار.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

وجه اللواء خالد عبد العال، رؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات، برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، مطالبًا بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية .

وشدد على مديرية التموين بتكثيف الحملات لضبط الأسعار، ومتابعة توافر السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة اللحوم والدواجن والأرز والمستلزمات الرمضانية.

ووجه برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي طارئ خاصة في المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.