مسلسل محارب الحلقة السادسة.. كيف ستنتهي المفاوضات مع حسن الرداد؟

أحداث مثيرة خلال الحلقة الماضية من مسلسل محارب، إذ شهدت هروب محارب الذي يجسد شخصيته حسن الرداد، من السجن، بعد محاولة تصويره بأنه بلطجي متهور وتحويل القضية لرأي عام، وتتوالى الأحداث خلال مسلسل محارب الحلقة السادسة التي تذاع الليلة.

مسلسل محارب الحلقة السادسة يتوقع أن تكون مليئة بالأحداث والمفاوضات بين محارب وعزازي على التنازل عن القضية أو تصعيدها للسوشيال ميديا لتحويلها لقضية رأي عام وكل ذلك بهدف إخفاء جريمة رامي ابنه.

مسلسل محارب الحلقة السادسة

من المتوقع أن يواصل عزازي مسلسل محارب الحلقة السادسة، شن حملة كاذبة عبر السوشيال ميديا ونشر أخبار وفيديوهات مزيفة وعكس الحقيقة لإظهار محارب على أنه بلطجي ولكسب تعاطف الناس مع ابنه.

مسلسل محارب

مسلسل محارب يدور حول شاب أتي من الصعيد بعد وفاة والده إلى القاهرة ويتحمله مسؤولية أهله وتتوالى الأحداث.