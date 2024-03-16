مسلسل محارب الحلقة 5.. حملة ممنهجة لإظهار حسن الرداد بلطجي   

أحداث مهمة شهدها مسلسل محارب الحلقة 5 لحسن الرداد، بعدما اشتعلت أزمة طاحنة بين أشقاء محارب بسبب معلومة غير صحيحة انتشرت عبر السوشيال ميديا تفيد بأن محارب (حسن الرداد) رفض قبول تعويض قدره 5 ملايين جنيه في حادث دهس والدتهم، ويأتي هذا ضمن الحملة الممنهجة التي يقودها فريق السوشيال ميديا التابع لعزازي (حسن الرداد) رجل الأعمال والدم رامي المتهم في القضية.

مسلسل محارب الحلقة الخامسة لحسن الرداد

وفي مسلسل محارب الحلقة الخامسة لحسن الرداد خطط رجل الأعمال عزازي للتعامل مع هروب محارب من السجن، والذي لا يرغب في التنازل عن حق والدته، لذا يطلب عزازي من تيم السوشيال ميديا شن حملة ممنهجة ضد محارب عبر السوشيال ميديا، تصوره بأنه بلطجي.

حملة ممنهجة ضد محارب

يتفق عزازي مع فريق السوشيال ميديا العاملين في مكتبه على خطة لإخفاء جريمة رامي ابنه المتهم بهدس والدة محارب والمتسبب في قتلها، فيبدأ الفريق في شن حملة كاذبة عبر السوشيال ميديا أخبار وفيديوهات مزيفة بالذكاء الاصطناعي وعكس الحقيقة لكسب تعاطف الناس مع رامي وإظهار محارب على أنه بلطجي.

ويفكر عزازي في إسناد قضية رامي إلى المحامي وصفي (تامر عبد المنعم) بدلًا من حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، بسبب تعرضه لعلقة موت على يد محارب في مستشفى السجن، حيث لا يثق فيه أن يخرج ابنه من الحبس.