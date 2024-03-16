مسلسل محارب الحلقة السادسة بطولة احمد زاهر وحسن الرداد على سي بي سي

بعد تحويل عزيز (حسن الرداد) الى أحد المستشفيات بعد تعرضه للضرب المبرح في زنزانة الحجز، يقرر الهرب، في ظل تهديدات المحامي حسام المستمرة التي كانت وراء تعرضه للضرب والاعتداء داخل الحجز، وبعد قيام حسام بزيارة عزيز في المستشفي قرر بشكل نهائى الهرب من أجل إثبات برائته من التهم الموجه له، والحصول على حق أمه من أسرة الشاب الذي دهسها بالسيارة، وتتوالى الأحداث التي سنشاهدها ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة السادسة بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي، وماجد المصري ونيرمين الفقي.

مسلسل محارب الحلقة السادسة بطولة أحمد زاهر وحسن الرداد

مسلسل محارب الحلقة السادسة بطولة أحمد زاهر وحسن الرداد، يعرض يوميا على قناة سي بي سي دراما، وذلك فى 3 مواعيد مختلفة بحيث يستطيع المشاهد متابعة الأحداث الجديدة من المسلسل في الوقت الذي يتلائم معه.

- مسلسل محارب الحلقة 6 الساعة 10:30 مساءً ،على قناة cbc دراما.

- مسلسل محارب الإعادة الحلقة 6 الساعة 1:30 مساءً cbc دراما

- مسلسل محارب الحلقة 6 الإعادة الثانية الساعة 9 صباح اليوم التالي على cbc دراما.