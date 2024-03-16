في الحلقات السابقة، هرب محارب (حسن الرداد) من مستشفى السجن، بعد زيارة المحامي حسام الجيوشي له (أحمد زاهر)، فهل يتمكن من الانتقام لوالدته والأخذ بثأرها، هذه ما نتعرف عليه في الحلقات المقبلة، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة السادسة.

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc حلقة 6

وجاءت مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة السادسة، بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري ونرمين الفقي، على النحو التالي:

يعرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي في تمام الساعة 9:00 مساءً، والإعادة الأولى 5:15 صباحا، والثانية 3:45 مساءً.

أحداث مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024 القصيرة فئة الـ15 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، وتدور قصته حول الشاب محارب القادم من الصعيد للقاهرة، وتتعرض والدته لحادث دهس من ابن رجل أعمال مشهور، فلا يستطيع ابنها أخذ حقها بالقانون لسطوة ونفوذ رجل الأعمال.

ويشارك في بطولة مسلسل محارب، حسن الراداد وأحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي، ونرمين الفقي ومنة فضالي وسلوى عثمان وعابد عناني وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب ومحمود الليثي.