في ثاني أيام الانتخابات الروسية.. قتيلان في هجمات أوكرانية جديدة

تعرضت مناطق روسية قريبة من أوكرانيا لضربات جديدة مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وذلك بالتزامن مع الانتخابات الروسية التي تم تحديدها لصالح الرئيس فلاديمير بوتين الذي تعهد بالرد على تلك الهجمات، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

وصرح حاكم منطقة بيلجورود فياتيسلاف جلادكوف عبر تطبيق تليجرام، أن شخصين رجل وامرأة قتلا في المدينة التي تعرضت لهجمات متتالية، فضلا عن إسقاط 8 صواريخ من راجمات «آر إم-70 فامبير»، وتوفي الرجل بعدما تعرضت شاحنته للضربة، بينما توفيت المرأة في موقف للسيارات، وأصيب ابنها بجروح بالغة وبذل الأطباء قصارى جهدهم لإنقاذ حياته، كما أصيب شخصان آخران أيضًا.

الانتخابات الروسية تعرضت جميع خدماتها الإلكترونية لهجوم سيبراني

أعلن «حزب روسيا المتحدة الحاكم» أنه تعرضت جميع خدماته الإلكترونية لهجوم سيبراني واسع النطاق في إطار الانتخابات الروسية، ليقرر الحزب تعليق خدماته غير الأساسية لصد الهجوم.

وقال حاكم منطقة سامارا الروسية، دميتري أزاروف، إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصافي نفط تابعة لشركة روسنفت المملوكة للدولة في المنطقة دون وقوع إصابات، وأشار إلى اندلاع النيران في إحدى المنشآت، خلال الانتخابات الروسية.

وفي بيان نُشر على تطبيق تليجرام، أوضح أن النيران اشتعلت في مصفاة سيزران بمنطقة نهر الفولجا، لكن تم إحباط الهجوم على مصفاة نوفوكوبيشيف.

بوتين يتهم أوكرانيا بالتخريب

وفيما يتوجه الناخبون في جميع أنحاء البلاد للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات، والتي من المتوقع أن تؤكد على فترة جديدة تمتد لست سنوات أخرى لحكم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي قضى نحو 25 عاما في السلطة ولا يواجه أي منافسين بارزين.

وسبق أن حذرت موسكو من تعرض البلاد لهجمات سيبرانية وضغوط خارجية، بالإضافة إلى حوادث أمنية وهجمات حدودية، ومحاولات تسلل.

واتهم بوتين، الذي يترشح كمرشح مستقل بدعم من حزب روسيا الموحدة في الانتخابات، أوكرانيا بمحاولة تخريب هذا الاستحقاق الهام له كرئيس لروسيا، حيث يواجه ضغوطًا دولية كبيرة بسبب الصراع مع أوكرانيا.

وأعلن بوتين خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن الروسي يوم الجمعة الماضي، بينما كان واضحًا غضبه، أن ضربات العدو هذه لن تمر دون عقاب.

اضطرابات الانتخابات الروسية

وشهد اليوم الأول من أيام التصويت الثلاثة اضطرابات تضمنت سكب أصباغ في صناديق الاقتراع وإلقاء عبوة حارقة على مركز اقتراع في مسقط رأس بوتين، بالإضافة إلى هجمات إلكترونية متنقلة ومحاولات تسلل أوكرانية في بعض المناطق الحدودية.

وزادت نسبة المشاركة في اليوم الأول في الانتخابات الروسية إلى أكثر من 35 في المئة، وفقًا لتأكيد مسؤولين روس، حيث يحق لأكثر من 114 مليون روسي التصويت، بما في ذلك المقيمين في «الأراضي الجديدة» وهي أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية جزئيًا، وأما التصويت الإلكتروني وصل نسبة المشاركة فيه 82%.