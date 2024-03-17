4 إجراءات من «بيطري القاهرة» للتأكد من سلامة السلع واللحوم بالأسواق

اتخذت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، حزمة من الإجراءات حاليا للتأكد من جودة السلع واللحوم في الأسواق والمحلات، واتخاذ ما يلزم لخدمة المواطنين مع أحكام الرقابة على الأسواق والمحلات.

وأوضحت المديرية في تقرير لها أهم تلك الإجراءات؛ وهي:

- الرقابة المستمرة على منافذ بيع اللحوم الثابتة والمتحركة والتأكد من صلاحية وجودة المعروض وطبيعته.

تكثيف حملات الرقابة على الأسواق

- تكثيف حملات التفتيش على اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بأحياء القاهرة في محلات الجزارة والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم، بالاشتراك مع الجهات الرقابية من التموين ومفتشي الأغذية بالصحة.

تنظيم عمل الأطباء بالمجازر

- تنظيم عمل الأطباء البيطريين على ورديتين داخل المجازر للكشف على اللحوم في ظل الإقبال على اللحوم واستمرار رفع كفاءة المجازر للعمل بكفاءة.

- تخصيص أرقام تليفونات لتلقي شكاوى المواطنين على أرقام 27426993- 27427053.