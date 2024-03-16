تعرف على رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي فى 10 بنوك   

تواصل البنوك المصرية تقديم خدمات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ATM لعملائها من خلال أكثر من 27 ألف ماكينة تغطي كل محافظات الجمهورية، وتفرض البنوك رسوما على السحب من هذه الماكينات حال أن كان مستخدم الخدمة غير عامل لدى البنك المالك لماكينة الصراف الآلي، حيث حدد البنك المركزي في وقت سابق هذه الرسوم بقيمة 5 جنيهات على كل عملية سحب، في المقابل تبقى الخدمة مجانية، إذا سحب العميل بالسحب من ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك مصدر البطاقة.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد حال استخدام العملية ماكينة صراف الآلي غير تابعة للبنك مصدر البطاقة، أما في حالة السحب من البنك مصدر البطاقة تبقى الرسوم مجانية، وفقا لمواقع البنوك عبر الإنترنت.

البنك الأهلي المصري

تبلغ الرسوم في البنك الأهلي المصري نحو حوالي 5 جنيهات على كل سحبة، و1.5 جنيه على الاستعلام عن الرصيد.

بنك القاهرة

تسجل رسوم السحب في بنك القاهرة حوالي 5 جنيهات على كل سحبة، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

بنك الإسكندرية

يفرض بنك الإسكندرية نحو حوالي 5 جنيهات لكل سحبة، والاستعلام عن الرصيد مجانا.

بنك مصر

تسجل رسوم السحب في بنك مصر حوالي 5 جنيهات على كل سحبة، والاستعلام عن الرصيد يبلغ حوالي 2 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

يفرض البنك التجاري الدولي CIB نحو حوالي 5 جنيهات على كل سحبة، والاستعلام عن الرصيد مجانا.

بنك كريدي أجريكول

يفرض بنك كريدي أجريكول نحو 5 جنيهات على كل سحبة، و6 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك أبو ظبي الإسلامي

يسجل بنك أبو ظبي الإسلامي نحو حوالي 5 جنيهات على كل سحبة بعد مرتين من السحب المجاني، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

بنك الإمارات دبي الوطني

يفرض بنك الإمارات دبي الوطني حوالي 5 جنيهات في كل سحبة، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

بنك QNB

يسجل بنك QNB نحو حوالي 5 جنيهات في كل سحبة، و2 جنيه للاستعلام عن الرصيد.

بنك التعمير والإسكان

يفرض بنك التعمير والإسكان نحو حوالي 5 جنيهات في كل سحبة، والإستعلام عن الرصيد مجانا.