توضيح مهم من «التعليم» بشأن تخفيف مناهج النقل والشهادة الإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد تخفيف لمناهج مراحل النقل والشهادة الإعدادية، لأن توزيع المناهج ينتهي بنهاية شهر أبريل المقبل، وفق الخريطة الزمنية.

التعليم توضح حقيقة المناهج المحذوفة

أضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أن كل ما يجري نشره على «السوشيال ميديا» حول دروس محذوفة أو للاطلاع فقط لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، غير صحيح.