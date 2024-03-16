توضيح مهم من «التعليم» بشأن تخفيف مناهج النقل والشهادة الإعدادية
كتب:
أميرة فكري
11:57 ص | السبت 16 مارس 2024
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد تخفيف لمناهج مراحل النقل والشهادة الإعدادية، لأن توزيع المناهج ينتهي بنهاية شهر أبريل المقبل، وفق الخريطة الزمنية.
التعليم توضح حقيقة المناهج المحذوفة
أضافت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أن كل ما يجري نشره على «السوشيال ميديا» حول دروس محذوفة أو للاطلاع فقط لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، غير صحيح.