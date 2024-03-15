«س و ج» عن مستجدات مسابقة التربية والتعليم.. فرصة جديدة لراغبي التقديم

أجاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على كل الأسئلة المتعلقة بمٌستجدات مسابقة التربية والتعليم، مٌوضحا أن نتيجة المسابقة ستُتاح عبر بوابة الوظائف الحكومية، مُعلناً عن بشرى للراغبين في الالتحاق بوظيفة معلم مادة بالوزارة.

في البداية ما هي مستجدات مسابقة التربية والتعليم؟

يستعد الجهاز المركزي حالياً للإعلان عن تفاصيل مسابقة التربية والتعليم لتعيين 18886 معلم مادة بالوزارة قريبا.

وكيف يكون التقديم لهذه المسابقة؟

من المقرر أن يكون التقديم لهذه المسابقة إلكترونياً من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وهل هناك مسابقات أخرى؟

بالفعل، يُجرى الاستعداد لإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني، لتنفيذ توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وما هو السبب للإعلان عن مسابقة في شهر يونيو المقبل؟

وفق بيان رسمي للجهاز، فإن ذلك يأتي لاستكمال الخطة الموضوعة للسنوات الثلاث الأولى، وفق خطة الدولة لسد العجز من المعلمين في المدارس.

شروط المسابقة؟

- ألا يكون المتقدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية.

- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- كما سيتم الكشف عن الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم وقتها.

ومن المقرر أن يُجرى العمل على تحديد التخصصات والمؤهلات المطلوبة لكل مادة والمراحل التعليمية، وشدد على الجهاز على ضرورة عدم وجود نقل أو ندب بين الإدارات التعليمية أو المديريات، واجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

وفيما تتمثل آلية الاختيار؟

يتم الاختيار لم اجتازوا الاختبارات المُحددة، وطبقاً لمحل السكن ونفس المحافظات.

أكد الجهاز أنه هناك فرصة للراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقات الأعوام الثلاثة، بالتقديم في المسابقة التكميلية التي سيتم الإعلان عنها في شهر يونيو المقبل.

وما هي تعليمات الجهاز للراغبين في التقديم؟

شدد الجهاز على ضرورة عدم الانسياق خلف الشائعات التي تروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات، مؤكداً أن المنظومة مٌصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا.