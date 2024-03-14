إعلان موعد مسابقة التربية والتعليم الجديدة خلال أيام

زفّ الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشرى سارة، بشأن مسابقة التربية والتعليم الجديدة وذلك للراغبين في الالتحاق بوظيفة معلم مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مسابقة التربية والتعليم الجديدة

وأكد رئيس الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، في بيان صحفي، أن الجهاز يستعد، للإعلان عن تفاصيل مسابقة التربية والتعليم لتعيين 18886 معلم مادة بالوزارة قريبا، بجانب الاستعداد لتنفيذ توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإجراء مسابقة أخرى في شهر يونيو لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني بحيث يتم الالتزام بالخطة الموضوعة للسنوات الثلاث الاولى.

مسابقة التربية والتعليم 3 في شهر يونيو

أوضح رئيس الجهاز، موقف الذين سبق لهم التقديم لمسابقة التربية والتعليم، ولم يحالفهم التوفيق، مناشدا الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقات الأعوام الثلاثة، بالاستعداد جيدا والتقديم في المسابقة التكميلية التي سيعلن الجهاز بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم عن تفاصيلها شهر يونيو المقبل، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق، مؤكدا أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا، ومشددا على قيام الجهاز بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك):‏ https://ar-ar.facebook.com/EgyptianCAOA/