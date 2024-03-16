تنفيذ 70% من الأعمال الإنشائية بمستشفى جديد في مدينة العبور

تفقد مسؤولو وزارة الصحة والسكان، يرافقهم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، مستشفى جديد يُجرى الانتهاء من إنشائه في مدينة العبور، في إطار جولة ميدانية لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المسؤولين استمعوا إلى شرح مفصل حول الوصف الوظيفي للمستشفى، والذي يقع على مساحة 16 ألفا و700 متر مربع، ويضم 6 أدوار بطاقة استيعابية 254 سريرا، تشمل (إقامة مرضى، رعايات، حضانات مبتسرين، غسيل كلوي، إفاقة، أسرة طوارئ).

المستشفى يضم قسمًا متكاملًا للأشعة

وتابع «عبدالغفار»، أن المستشفى يضم قسمًا متكاملًا للأشعة (مقطعية، رنين مغناطيسي، موجات فوق صوتية، إكس راي)، كما يضم 5 غرف عمليات كبرى، وقسما لجراحة القلب، وقسم المعامل، وبنك الدم، فضلاً عن 17 عيادة تخصصية وعيادتين للعلاج الطبيعي.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المستشفى يعد صرحا طبيا متكاملا لخدمة أهالي محافظة القليوبية، وتم إنهاء 70% من الأعمال الإنشائية بالمستشفى.

توفير نقطة إسعاف داخل المستشفى

وأشار «عبدالغفار» إلى التوجه بتوفير نقطة إسعاف داخل المستشفى، تضم سيارتي إسعاف، فضلاً عن توفير سكن مناسب للمسعفين، وكذلك تحديد مسارات لمرضى الطوارئ على أن تكون منفصلة عن مسارات المترددين على المستشفى.