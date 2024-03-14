تحذير رسمي من تناول مسكنات الآلام والحمى.. و«الصحة»: تسبب تدهورا للكلى

حذرت هيئة الدواء من خطورة الإفراط في تناول المسكنات؛ لما تسببه من أضرار صحية، منها تدهور وظائف الكلى، ونصحت المواطنين بضرورة استخدام المسكنات الموصوفة من قبل الطبيب المعالج، وبأقل جرعة ممكنة، وأقصر فترة زمنية ممكنة، مع ضرورة استشارة الصيدلي عن طيفية الاستخدام الأمثل للدواء. ​​

تحذير من تناول المسكنات

كما حذرت هيئة الدواء من استخدام المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية لمدة أكثر من 10 أيام لتخفيف الألم، أو لمدة 3 أيام للحمى، واستشارة مقدم الرعاية في حال استمرار الألم أو الحمى لمدة أطول.​​

أضرار الإسراف في تناول المسكنات

وناشدت هيئة الدواء المواطنين بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المسكنات من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد، مؤكدة على ضرورة زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها يوميا؛ لتصبح من 6 إلى 8 أكواب عند تناول المسكنات، وقراءة التعليمات المدونة في نشرة المستحضر.​​