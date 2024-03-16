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دراما المتحدة

«تريندات زمان».. حكاية صراع سليم البدري مع سليمان غانم في ليالي الحلمية

كتب:

حسن سمير
02:12 م | السبت 16 مارس 2024
الزميلة خلود الرفاعي

الزميلة خلود الرفاعي

حلقة جديدة من بودكاست «تريندات زمان» عبر تلفزيون الوطن، تتناول حكاية صراع سليم البدري مع سليمان غانم، وبينهما نازك السلحدار، ضمن أحداث مسلسل ليالي الحلمية، الذي تضمن 5 أجزاء في أحداث شملت 60 سنة.

وتناول «تريندات زمان» الذي تقدمه الزميلة خلود الرفاعي، أحداث المسلسل إذ عُرضت الحلقة الأولى بالجزء الأول عاما 1987، وشعر المشاهدون أنهم أمام عمل غير تقليدي، رغم أن القصة تبدوا تقليدية.

الأحداث بدأت بصراع بين شخصين، واحد «بيه»، والثاني فقير وتدخلت بينهما سيدة، ونقلتنا الأحداث إلى أجواء الأربعينيات التي بدأت فيها الحدوتة، لنشاهد البشوات والهوانهم والفتوات، والموظفين والعمال، والخونة ورجال السياسة، كانت تشكيلة عجيبة من البشر، استطاع الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة أنه يجمعهم في عمل درامي واحد وهو «ليالي الحلمية».

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