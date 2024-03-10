ناقد فني: هناك تترات استمرت فترات طويلة مرتبطة بشهر رمضان مثل «ليالي الحلمية»

قال الناقد الفني مصطفى حمدي، إن بقاء التترات الذي مر عليها سنوات طويلة، والذي تعلق بها الكثيرون بسبب صدقها، قائلا: «صانع العمل الفني يصل أوقات للقلوب لأنه أوقات بيكون صادق جدًا ولديه إيمان قوي».

تترات استمرت فترات طويلة مرتبطة بشهر رمضان

تابع «حمدي» خلال لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر قناة dmc: «أن هناك أغاني وتترات استمرت فترات طويلة مرتبطة بشهر رمضان لأنه الحالة العامة الخاصة بالعمل سواء مسلسل أو كتيتر ارتبط الناس بها وأثرت في الناس وكان فيها شئ من الصدق حقيقي.. والصدق هو سر أن العمل الفني يدخل القلب ويعيش في الذاكرة سنين طويلة».

وتابع «حمدي» أن هناك الكثير من التيترات القريبة إلي قلبي، وأكثر تتر عاشق لي وللشعب المصري، وأول مانسمع الموسيقى الخاص به يبدأ تركيزنا معه، هو «ليالي الحلمية» بصوت محمد الحلو وألحان عمار الشريعي ومسلسل «ليالي الحلمية» أول عمل ملحمي على خمس أجزاء وأسامة أنور عكاشة كان يتحدى بمسلسل مصري وكان فيه نخبة من العمالقة، «وفي النهاية لو المسلسل ما نجحش على مستوى الدراما مكنش هيبقى مع الناس والتتر معبر جدا عن الحالة المصرية والفكرة التي يتناولها المسلسل».