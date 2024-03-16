«الثقافة»: حريق «الحارة الشعبية» بعيد عن المباني التاريخية لاستوديو الأهرام

توجهت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، صباح اليوم، إلى موقع حريق ستوديو الأهرام، في حي العمرانية بالجيزة، للوقوف على حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالموقع جراء الحريق الذي نشب فجر اليوم بديكور الحارة الشعبية.

الكيلاني: الحريق في مقر الحارة بعيد عن بلاتوهات الأهرام

واطمأنت وزيرة الثقافة على سلامة كل العاملين بالاستوديو، كما تفقدت مباني ستوديو الأهرام والبلاتوهات الملحقة به.

أوضحت في بيان، أن الحريق اندلع في ديكور «الحارة الشعبية» الذي يجري تصوير أحد الأعمال الرمضانية به حاليًا، ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة عليه.

وزيرة الثقافة: تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار

أكدت وزيرة الثقافة، أن ديكورات «الحارة» التي شبت بها النيران، كانت مشيدة في أرض تبعد عن البلاتوهات والاستديوهات والمباني الرئيسية والتاريخية لاستوديو الأهرام، الذي لم يصبه أذى.

أشارت إلى أن الوزارة في انتظار نتائج التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة، وتقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

ووجهت وزيرة الثقافة، بتشكيل لجنة متخصصة بشكل عاجل لحصر الخسائر والأضرار بشكل دقيق.

رافق الوزيرة خلال زيارتها، الدكتور خالد عبد الجليل العضو المنتدب لشركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية، والمهندس محمد أبوسعدة العضو المنتدب للشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية.