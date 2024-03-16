تفاصيل حريق ستوديو الأهرام.. رجال الحماية المدنية يسطرون ملحمة في 4 ساعات

منذ الثانية من صباح اليوم السبت، اندلع حريق ضخم في ستوديو الأهرام بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية في محافظة الجيزة، التهم 3 عقارات كاملة وعدد من الطوابق بعقار آخر، وهرعت سيارات الإطفاء والدفاع المدني إلى مكان الحادث.

ملحمة جديدة في حريق ستوديو الأهرام

وبعد ملحمة استمرت 4 ساعات متواصلة، تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة، ونجحت فرق الإنقاذ في إخلاء جميع السكان من المباني المحيطة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

حريق ستوديو الأهرام اندلع بعد 80 عامًا استمر خلالها الاستوديو في تصوير أفلام السينما والدراما المصرية، لتأتي ألسنة اللهب في لحظة وتحوله إلى كومة من الرماد، لتنهي تاريخ «80 سنة سينما».

تواجد رجال الحماية المدنية والشرطة بعد ثوانٍ

وفور اندلاع حريق ستوديو الأهرام، تواجد رجال الحماية المدنية والشرطة بعد ثوانٍ للسيطرة على النيران، وفرضت كردونًا أمنيًا على مسافة من البنايات، التي جرت النيران إليها لتلتهم طوابقها بالكامل، للحفاظ على أرواح المواطنين لتجنب أي آثار جانبية للحريق أو انفجار أو سقوط إحدى البنايات، كما تم إخلاء سكان جميع البنايات المجاورة بالكامل، وفصل التيار الكهربائي أيضًا عن المنطقة لتجنب زيادة حدة النيران أو حدوث كارثة أخرى.

سلالم الإطفاء للسيطرة على حريق ستوديو الأهرام

وعلى الفور تواجد اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، واللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، والعقيد سامح بدوي، مفتش مباحث العمرانية والطالبية في مكان الحريق، فور تلقيهم البلاغ.

واعتمدت قوات الحماية المدنية على سلالم الإطفاء؛ للسيطرة على الحريق، وصعد رجال الإطفاء باستخدام السلم إلى أعلى البنايات، وهو ما ساهم في إخماد حدة النيران بشكل كبير، وبعد دقائق قليلة، اختفت النيران في بعض الطوابق، ليستكمل الرجال باقي البنايات، إلى أن تم السيطرة على الحريق بالكامل.

واستمر رجال الحماية المدنية في إطفاء النيران أثناء وقت السحور، قبل وبعد أذان الفجر، وتواجدت أكثر من 30 سيارة إطفاء وإسعاف في مكان الحريق، كما أسرعت أيضًا «عربات الشفط» للتخلص من المياه المتراكمة في المنطقة، جراء إطفاء الحريق.

إشادة بجهود الحماية المدنية

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بعدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح في حريق ستوديو الأهرام الهائل.

وأثنى مواطنو شارع خاتم المرسلين بالعمرانية، على جهود رجال الحماية المدنية في إخماد حريق ستوديوالأهرام، وانطلقت الصافرات من المواطنين لتشجيع رجال الحماية المدنية، وإشادة بجهودهم.