تاريخ مصر الفني في ستوديو الأهرام.. شاهد على 500 عمل درامي

يعتبر ستوديو الأهرام رمزًا للسينما والدراما المصرية، فهو ستوديو مصري تأسس عام 1944، ويقع في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، بمحافظة الجيزة، ويعتبر من أقدم وأعرق ستوديوهات الأفلام في مصر والشرق الأوسط، وكان شاهدًا على تصوير مئات من الأفلام والمسلسلات الشهيرة، وذلك قبل أن تلتهمه النيران في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

توقف ستوديو الأهرام 6 سنوات

ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب في ستوديو الأهرام، والذي اندلع داخل «لوكيشن» تصوير مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، إذ لم يمر سوى فترة قليلة على عودته للحياة بعد توقف دام 6 سنوات.

كان آخر عمل تم تصويره في ستديو الأهرام هو الجزء الثاني من مسلسل «الجماعة» عام 2017، وبعد ذلك لم يشهد أي أعمال أخرى سواء درامية أو سينمائية، حتى دبّت الحياة فيه مرة أخرى بعدما أنشئت بداخله ديكورات مسلسل «بابا المجال» للفنان مصطفى شعبان أيضا عام 2023، واحتضن مشاهد الحي الذي صممه ونفذ ديكوراته المهندس خالد أمين.

استوديو الأهرام شاهد على أكثر من 500 عمل فني

يُعد ستوديو الأهرام، شاهدًا على تاريخ الفن المصري، فقد جرى تصوير ما يزيد عن 500 عمل درامي وسينمائي داخل أسواره، جرى تأسيسه عام 1944، أي خلال الحرب العالمية الثانية، على يد اليونانيين أفابخلوس أفراموسيس وباريس بلفيس، ويقع الاستوديو على مساحة 27 ألف متر مربع، ويضم 3 بلاتوهات (مواقع تصوير) وصالة عرض وصالة دوبلاج، إضافة إلى معمل التحميض والطبع.

كان عام 1945 البداية الحقيقية له من خلال فيلم «عنتر وعبلة» الذي تم طبعه وتحميضه في معامله، ومن أشهر الأعمال التي تم تصويرها أو تحميضها في ستوديو الأهرام، وفق ما ورد في موقع السينما كالتالي:

عروسة للإيجار (1946)

صاحب بالين (1946)

عروسة البحر (1947)

صاحبة الملاليم (1949)

فاطمة وماريكا وراشيل (1951)

الهاربة (1954)

الناصر صلاح الدين (1963)

الأرض (1969)

زقاق المدق (1963)

المصري (1998)

ومن مسلسلات الدراما التلفزيونية التي تم تصويرها في ستوديو الأهرام:

أرابيسك (1994)

ليالي الحلمية (1989)

المال والبنون (1992)

حديث الصباح والمساء (2001)

السيرة الهلالية (1998)

حضرة المتهم أبي (2006)

الملك فاروق (2007)

شقة فيصل (2019)