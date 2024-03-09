قافلة طبية تستهدف أهالي قرية «طويلة نشرت» في كفر الشيخ لمدة يومين

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية طويلة نشرت التابعة لمركز قلين، على مدار يومين، اليوم وغدا، لتقديم الخدمات الطبية بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

قافلة طبية مجانية بقرية طويلة نشرت

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّه جرى إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية طويلة نشرت، التابعة لمركز قلين، يومي السبت والأحد، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات وزير الصحة والسكان.

وأكد «شقوير» أنّ القافلة الطبية ستواصل عملها على مدار يومين متتاليين، وستوقع الكشف الطبي وتقدم العلاج مجانا في عدد من التخصصات الطبية، ومنها: «النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، خاصة فيروس كورونا المستجد.

التحويل لأقرب مستشفى لاستكمال تلقي العلاج اللازم

وأوضح وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّه سيجري تقديم خدمات التقارير الطبية، والتحويل لأقرب مستشفى لاستكمال تلقي العلاج اللازم، أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة لمن يحتاج إلى ذلك من المترددين على القافلة الطبية، داعيا أهالي قرية طويلة نشرت التابعة لمركز قلين للتردد على القافلة الطبية، للاطمئنان على صحتهم وصحة ذويهم.