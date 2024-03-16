مسلسل كامل العدد الحلقة 6.. دينا الشربيني تذهب إلى سيدة تقرأ الفنجان

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد + 1 الكثير من الأحداث الشيقة، إذ كانت تحاول الدكتورة ملك التقرب من الدكتور أحمد الذي يمثل دوره شريف سلامة، وبالرغم من أنه لم يلتفت إلى تلك المحاولات، إلا أنه كان يشعر بالملل من علاقته بزوجته ليلى التي تمثل دورها دينا الشربيني، وذلك بسبب كثرة المسؤوليات التي يعانون منها الخاصة بأبنائهم الثمانية.

مسلسل كامل العدد الحلقة 6.. ماذا تفعل دينا الشربيني بعد معرفتها بعلاقة أحمد وملك

وفي الحلقة الخامسة من مسلسل كامل العدد علمت ليلى بأن هناك امرأة تحب زوجها وترغب في التقرب منه، ما جعلها تنفعل كثيرا وترغب في معرفة من هي تلك المرأة، ولكن ميمي جمال في دور فوزية تحذرها كثيرا من معرفة أحمد بذلك ما يجعله قد يميل لها بالفعل ولكنها لم تهدأ على الإطلاق، كما حاولت حياة مساعدتها بإرسالها من يهتم بشكل ليلى ولكن ترفض ليلى ذلك لأن أحمد زوجها إجازة في ذلك اليوم.

وبعد أن علمت ليلى بوجود امرأة تحب زوجها، حرصت فوزية على أخذها للذهاب بها إلى سيدة تقرأ الفنجان حتى تتمكن ليلى من معرفة ما يدور بين أحمد زوجها وتلك المرأة المجهولة، وننتظر في مسلسل كامل العدد الحلقة 6 ما سيحدث حول ذلك الموضوع.