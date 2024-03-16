نيكولا معوض: أنا خريج هندسة لكن عمري ما اشتغلت فيها (فيديو)

قال الفنان نيكولا معوض إنه درس الهندسة المدنية في الجامعة، وكذلك العلوم المسرحية، وتخرج منهما في نفس التوقيت، مؤكدا أن التمثيل انتصر على الهندسة، من قبل أن يبدأ دراستها.

نيكولا معوض: لم أفكر في التمثل أثناء دراستي

وأضاف نيكولا معوض خلال حديثه مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج «كان عمري 20»، المذاع عبر أثير إذاعات راديو النيل، أنه كان يدرس في العلوم المسرحية بهدف أن يصبح مخرجا، ولم يفكر في أداء أي شيء أمام الكاميرا، فهو كان خجولا بشكل كبير ويخاف كثيرا من الكاميرا، وكان يحلم أن يكون مخرج.

نيكولا معوض حصل على مجموع كبير في الثانوية العامة

وتابع نيكولا معوض أنه في الثانوية العامة حصل على مجموع كبير جدا، وحصل على المركز الأول في محافظة جبل لبنان في الرياضيات والفيزياء، ودخل كلية الهندسة وتخرج فيها، ولكنه لم يعمل بها على الإطلاق، مشيرا إلى أنه في مشواره الفني شهد الكثير من مراحل والعقبات.