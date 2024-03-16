ضبط تشكيل عصابي لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، حال تواجدهم في شقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزتهم «3 طبنجات - 9 خزينة - عدد من الطلقات - 25 كيلوجرام مخدر الحشيش - كمية لمخدر الأفيون - جراب طبنجة - سيارة ملاكي».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، وأضافوا بمزاولتهم نشاط إجرامي في مجال فرض السيطرة على المزارعين بالطريق الصحراوي.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.8 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.