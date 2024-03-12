ضبط 309 قضايا مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية.

وجرى ضبط 309 قضايا مواد مخدرة بإجمالي 332 متهما ضُبط خلالها «كمية من مخدر الحشيش وزنت 140,848 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 24,340 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 14,532 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 11,440 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 2,461 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,580 كيلوجرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 915 جرامل، وكمية من مخدر فرجينيا وزنت 500 جرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 340 جراما، وكمية من مخدر بذور الهيدرو وزنت 200 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 200 جرام، و3196 قرصا مخدرا».

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 160 قطعة سلاح نارى بحوزة 133 متهما، وتنفيذ 84 ألفا و819 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين بارتكاب 18 حادثا متنوعا.

كما جرى ضبط 36 متهما هاربا، وضبط 15 متهما بارتكاب أعمال بلطجة، وضبط 281 دراجة نارية مخالفة، وضبط 64 ألفا و554 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.