مسلسل صدفة الحلقة 3.. ريهام حجاج متهمة في قضية مخدرات

أحداث مشوقة مليئة بالتفاصيل تشهدها الحلقة 3 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، والتي تقع يوميًا في مشكلات عن دون عمد، قد تهدم حياتها، وتؤدي بها إلى السجن والمحاكمات.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة 3 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، مصير «صدفة» بعد القبض عليها في الشارع، وهي تحمل «كيس بودرة» إذ حاولت خلال الحلقات الماضية إنقاذ إحدى طالباتها من إدمان المخدرات، إلا أن الأخيرة أوقعت بها في الفخ.

مسلسل صدفة

وتدور أحداث مسلسل صدفة حول مدرسة تاريخ تُدعى «صدفة» وتتعرض لصدفة غريبة تغير مجرى حياتها رأسًا على عقب.

مواعيد مسلسل صدفة

موعد الحلقة 3 من مسلسل صدفة، على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، كما تعرض على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويأتي موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل صدفة، في تمام الساعة 12:15 صباحًا، على فضائية dmc، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

وتعرض الحلقة 3 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولي فى الساعة 10:30 مساءً، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا.