القبض على 9 تجار مخدرات في حملة أمنية بـ4 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الأقصر، الجيزة، أسوان، الفيوم جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، إذ جرى تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الأقصر

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقة.

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة.

مديرية أمن الجيزة

ضبط عاطلان لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات- فرد محلي- كمية لمخدر الهيروين- ميزان حساس.

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 عناصر إجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 10 كيلو جرام لمخدر البانجو- 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 بندقية آلية- 2 فرد محلى- 2 خزينة وعدد من الطلقات- سيارة ربع نقل- تروسيكل- ميزان حساس.

مديرية أمن الفيوم

ضبط عاطل له معلومات جنائية ، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى الفودو، الهيروين- بندقية آلية وعدد من الطلقات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ560 ألف جنيه تقريبا.