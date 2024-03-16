إزالة 345 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في المنوفية (صور)

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وتنفيذ إزالة 345 حالة تعدٍ تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص، وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية، مؤكدا الاستمرار بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

التصدي للتعديات الزراعية

شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة المقرر بدء تنفيذها في 23 مارس الجاري لتذليل مٌعوقات العمل أولا بأول والتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس، مٌشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدفة من الموجة.

بداية الموجة الثالثة

جدير بالذكر أن الموجه الــ22 جاري تنفيذها على 3 مراحل متتالية، تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية خلال الفترة من 27 يناير الماضي حتى 15 مارس الحالي، وستبدأ المرحلة الثالثة عملها في الفترة من 23 مارس الجاري حتى 12 أبريل 2024 في محافظة المنوفية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة كافة أشكال التعديات عليها وتطبيق القانون بكل حزم للحفاظ علي هيبة وحقوق الدولة ومقدرات الأجيال المقبلة.