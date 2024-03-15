ختام المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة اليوم

تنتهي اليوم المرحلة الثانية من الموحة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية.

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه جار التعامل والإزالة الفورية في المهد لأي حالة تعدٍ، وعدم السماح بالتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المختصة لأداء مهامها وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأكد وزير التنمية المحلية علي ضرورة المرور المستمر للحفاظ على الأرض المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أى تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ اجراء تجاه المخالفين .

وأشاد وزير التنمية المحلية بدورالمحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الثانية للموجة الـ22 ، لافتاً إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية تواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها.

نتائج الإزالات

ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة ، مشيرًا إلي أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مما أعطى قوة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن لتطبيق القانون بكل حزم، لافتاً إلى أنه يتم تقديم تقارير مستمرة لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها في هذا الشأن.

مراحل الموجة الـ22 من إزالة التعديات

جدير بالذكر أن الموجة 22 يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، والمرحلة الأولى كانت من 27 يناير حتى 16 فبراير الجاري، ثم تليها المرحلة الثانية التي يجري تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري.