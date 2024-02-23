حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية

أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الجمعة، إزالة مخالفة بناء بدون ترخيص بنطاق حي ثان ضمن الحملة المكبرة التي تشهدها المحافظة بالتصدي لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

وقال «بشارة»، في بيان صحفي، إن الوحدة المحلية لحي ثان الإسماعيلية، نفذت إزالة فورية لشدة خشبية وصبة خرسانية بدون ترخيص لسقف دور سابع علوي بشارع دمنهور بمنطقة حي السلام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بشارة: حملات يومية لإزالة المخالفات

وقال محافظ الإسماعيلية، إن الوحدات المحلية تواصل عملها بشكل يومي لاستهداف أي محاولة بناء مخالف والتصدي لها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه جرى إيقاف 4 حالات على مدار الساعات الماضية بنطاق المراكز والمدن.

وقال «بشارة»، إنه تمت إزالة شدة خشبية مُعدة لتنفيذ صبة خرسانية لأعمدة الدور التاسع علوي بدون ترخيص، بأحد العقارات بشارع المستشفى، وإزالة شدة خشبية معدة لتنفيذ صبة خرسانية لأعمدة الدور السادس علوي بدون ترخيص بأحد العقارات، بشارع الغابة بمنطقة حي السلام.

بشارة: الحملات تشمل المراكز والقري

وقال اللواء شريف بشارة إن حملات الإزالة تتضمن إزالة التعديات في المراكز والمدن، والقرى التابعة لها ضمن الحملة المكبرة التي تشهدها المحافظة مشيرا إلى أنه جرى إيقاف مخالفة بناء على مساحة 100 متر بقرية العيش التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

وأضاف أنه تم إيقاف محاولة بناء بنطاق قرية الأبطال التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، بإزالة فورية لمنزل بدون سقف مساحة 300 متر بدون ترخيص، و6 محال بدون ترخيص، بجانب منزل غير مكتمل البناء لتعديه بالبناء على أرض زراعية وبناء بدون ترخيص.