نقابة الأطباء البيطريين بكفر الشيخ تعلن عن مسابقة في حفظ القرآن الكريم

أعلنت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم مسابقة خلال شهر رمضان المبارك في حفظ القرآن الكريم للأطباء البيطريين ولأبنائهم، لعام 1445 هجرية، تحت إشراف نُخبة من مشايخ الأزهر الشريف، حيث يتم منح الفائزين جوائز مالية مميزة، وذلك لدعم وتشجيع الأطباء البيطريين وأبنائهم.

مستويات المسابقة

ووفقاً لما حدّدته النقابة الفرعية للأطباء البيطريين فإنّ مستويات مسابقة حفظ القرآن الكريم 6 مستويات، كالتالي:

- المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً.

- المستوى الثاني: حفظ 15 جزءاً من القرآن الكريم.

- المستوى الثالث: حفظ 7 أجزاء من القرآن الكريم والسن لا يزيد عن 15 سنة.

- المستوى الرابع: حفظ 3 أجزاء من القرآن الكريم والسن لا يزيد عن 12 سنة.

- المستوى الخامس: حفظ جزء عم والسن لا يزيد عن 8 سنوات.

- المستوى السادس: حفظ ما تيسر من قصار السور والسن لا يزيد عن 5 سنوات.

موعد تلقى طلبات التقديم في المسابقة

وأكدت النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بكفر الشيخ أنّه سيتم بدء تلقى طلبات التقديم في المسابقة من اليوم وحتى يوم الأربعاء الموافق العاشر من رمضان، على أنّ يكون الامتحان يومي السبت أو الأحد أو الاثنين التاليين، وسيتم التأكيد تليفونياً، مطالبةً الراغبين في الاشتراك بالمسابقة التواصل تليفونياً أو عبر واتساب على الأرقام التالية: «01009160784 - 01009043072 - 01060970867»، ويلزم توافر صورة كارنيه الطبيب وصورة شهادة ميلاد الطفل يوم الامتحان.