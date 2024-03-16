نائب بـ«الشيوخ»: مصر تتحرك في عدة مسارات لوقف العدوان على غزة

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية المساعي المصرية لوقف الحرب على غزة والتي تجاوزت 5 أشهر، موضحا أن مصر تتحرك على أكثر من اتجاه لوقف العدوان ووضع نهاية له، ولم تتحرك دولة مثلها في الأزمة منذ بدايتها وحتى اللحظة.

الوضع في غزة

ولفت محسن، في بيان له اليوم، إلى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الوضع في غزة، خلال زيارته لأكاديمية الشرطة وفي مقدمتها العمل على وقف نزيف الدم في قطاع غزة، والسعي لإدخال أكبر حجم من المساعدات، والتحذير من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية، علاوة على العمل بقوة لإيجاد فرصة حقيقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة باعتراف دولي و التحذير من اتساع الصراع في المنطقة بسبب ما يحدث في غزة.

الحرب في غزة تجاوزت المدى

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحرب في غزة تجاوزت المدى، وعلى المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن أن يتحلى بمسؤوليته لوقف إطلاق النار في القطاع، قائلا: الكارثة في غزة لا تقف عند حدود الحرب ولكن تتخطاها إلى مرحلة إعادة الإعمار وما بعد الحرب، فالأرقام مخيفة جدا وباهظة، والاحتلال مارس تدميرا ممنهجا للقطاع على نحو غير مسبوق.

وقف الحرب في غزة

واختتم النائب تصريحاته بأنه ورغم الدور الريادي لمصر في الأزمة، فإن مسؤولية الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الحرب مسؤولية عربية ودولية مشتركة، وهناك مخاوف حقيقية من تردي الأوضاع أكثر بما يؤدي لتفاقم الأزمة بالمنطقة كلها.