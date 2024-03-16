مسلسل مسار إجباري الحلقة 6.. هل يستطيع أحمد داش إثبات براءة الدكتور صفوت؟

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري أحداثا مفاجأة؛ إذ يحاول كل من أحمد داش «حسين»، وعصام عمر «علي»، إثبات براءة الدكتور صفوت مصباح من قضية قتل حبيبة الطالبة، ما يجعلهم يزورون ابنة خالة حبيبة، التي تؤكد لهم براء الدكتور، وتخبرهم أنها ترغب في أن يلقى القاتل الحقيقي عقابه وتريد الانتقام لابنة خالتها.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 6.. أحمد داش يحاول إثبات براءة صفوت

وفي مشهد آخر، نجد جوري بكر في دور سناء زوجة الدكتور صفوت مصباح، في زيارة لرشدي شامي، المحامي، الذي يترافع في قضية زوجها، لتكتشف أنه خسر قضية صفوت عن قصد بسبب اتفاق بينه وبين زوجة صفاء، انتقاما منه بعد أن علمت بخيانته لها مع الطالبة حبيبة، وقد نكتشف مفاجآت أخرى في مسلسل مسار إجباري الحلقة 6.

وبعد أن خرجت سناء من مكتب المحامي، وتوجهت إلى السجن لتلتقي بزوجها الذي يطلب منها مساعدتها لخروجه من السجن، أخبرته بأنها لن تساعده مقابل ما حدث منه بخيانتها، ثم تخبره بأن البيزنس يحتم عليها تركه في محنته.

ومسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمة وجوري بكر ورشدي شامي، وكان الفنان محمود البزاوي ضيف شرف في دور والد «داش وعمر».