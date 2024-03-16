غرفة الصناعات الهندسية تدشن قطاعا جديدا لتعميق صناعة الأسطمبات

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة، وبحضور ناجي يوسف رئيس شعبة الآلات والمعدات، ومجموعة من أعضاء الغرفة وممثلين عن وزارة الإنتاج الحربي وبعض المراكز البحثية، اجتماعا بمقر الغرفة لتدشين كيان معني بصناعة الأسطمبات في مصر، يهتم بتمثيل وتطوير وتنمية صناعة الأسطمبات في مصر وتوطينها محليا بدل استيرادها برعاية الغرفة الهندسية.

الهدف من الاجتماع

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الهدف من هذا الاجتماع هو توحيد جميع الجهات المعنية بصناعة الأسطمبات بمختلف أنواعها تحت مظلة واحدة لتعميق هذه الصناعة المهمة التي تدخل في العديد من القطاعات الصناعية، مضيفا أن العزيمة والإصرار أهم سبل النجاح، ونحن نعلن للعالم عن ميلاد قطاع توطين صناعة الاسطمبات في مصر بشراكة بين القطاع الخاص والحكومي والمراكز البحثية.

من جهته، وجه ناجي يوسف الشكر لمجلس إدارة الغرفة الهندسية على تأسيس قطاع معني بتوطين وتطوير وتنمية صناعة الأسطمبات في مصر ومنحي شرف رئاسته، مضيفا نحن نجتمع اليوم للاحتفال باطلاق هذا الكيان ووضع حجر الأساس لدعوة كل المعنيين بخدمة وإنجاح هذا القطاع لتوسيع نطاق التنمية والتطوير، موضحا أنه من خلال البحث والدراسة تأكد أن هناك حاجة حقيقية لإنشاء هذا الكيان لتوطين صناعة الاسطمبات محليا للحد من استيرادها وتلبية احتياجات الصناعة والسوق المتغيرة.

وأكد أن الكيان الجديد سيكون منظمة تجمع بين الشركات المصنعة للأسطمبات والمهندسين المتخصصين في تصميم وإنتاج الأسطمبات لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة التكنولوجية في مجال تصميم وصناعة الأسطمبات، بالإضافة إلى تحسين وتطبيق معايير الجودة والأداء في هذا القطاع على أسس علمية.

وأضاف أن الأعضاء المحتملين لهذا الكيان سيتكون من الشركات المهتمة بصناعة الأسطمبات من أعضاء الغرفة الهندسية سواء كانت في مجال البلاستك أو الصاج أو الزجاج أو أي صناعة أخرى تحتاج إلى الأسطمبات.

تشكيل هيئة إدارية تدير أعمال القطاع

ونوه ناجي يوسف إلى أن الخطوة التالية ستكون تشكيل هيئة إدارية تدير أعمال القطاع للبدء في دعوة الأعضاء للانضمام بعد الإعلان عن تأسيس هذا القطاع، والبدء في الأنشطة والمبادرات والفعاليات التي تخدم أهداف الاتحاد وتعزز مصالح أعضائه.

وأشار إلى وجود جهات مهمة داعمة وشريكة في هذا الكيان، منها على سبيل المثال مصنع 100 الحربي ​​ومركز الفلزات ومجموعة من الهيئات والجهات المانحة لتبادل الخبرات والتدريب والتطوير التي تهدف إلى تعزيز التعاون الفني في الدول النامية، وتقدم الدعم والمساعدة التقنية لتطوير القدرات البشرية وتعزيز القدرات التنافسية في الشركات والمنظمات في تلك الدول، إضافة إلى مركز تحديث الصناعة المصرية وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وغيرها.

وأوضح الدكتور بهاء زغلول ممثل مركز بحوث الفلزات، كيفية الاستفادة من خبرات اليابان في عمليات تصنيع الأسطمبات، قائلا «نحن دائما نواجه عائق في معرفة حجم السوق والطلب»، ودعا إلى عمل اتحاد أو جمعية لمصنعي الأسطمبات للتواصل مع المصنعين ونظرائهم بدول العالم.

وأكد أن الجايكا اليابانية يمكننا بحث التعاون معها في توفير المعونات أو الدعم لنشاط صناعة الأسطمبات، حيث تقوم بتوفير وجلب خبراء أجانب أو تجهيزات أو معدات أو بعثات للخارج.

دعا إلى الاهتمام بهذه المهنة في التعليم الفني لتوفير العمالة الفنية المدروبة والأنشطة والمبادرات والفعاليات بين الشركات الصغيرة لتوفير التكلفة.