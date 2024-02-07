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ما موقف القطاع الخاص من زيادة الحد الأدنى للأجور؟

كتب:

وليد عبد السلام
05:38 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
نقود مصرية

نقود مصرية

قال مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، قرارات مبشرة وداعمة للعاملين بالدولة.

العاملين بالقطاع الخاص

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، ننتظر تطبيق القرارات الأخيرة، ثم بعد ذلك يجتمع المجلس القومي للأجور، لمناقشة زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص. 

أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية

وكان الرئيس السيسي قد وجه اليوم بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

زيادة أجور العاملين بالدولة

فيما وجه الرئيس السيسي، الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.

زيادة في المعاشات

ومن بين الحزمة الاجتماعية، 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

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بقلم وليد عبد السلام