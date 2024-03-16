استرداد 554 ألف متر وإزالة 1320 تعديا على الأراضي الزراعية بالمحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي انطلقت خلال الفترة من 24 فبراير حتى الجمعة 15 مارس 2024، والتي تم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، حيث نجحت الدولة على مدار تلك المرحلة في استرداد 554 ألف متر مربع بجميع محافظات الجمهورية بإجمالي 3258 مبنى مخالفا، وإزالة 1320 حالة تعد على مساحة 1819 فدانا، وإزالة 115 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 616 فدانا بمحافظة بورسعيد.

تطبيق القانون واسترداد حق الشعب

وأكد وزير التنمية المحلية، الالتزام بجميع قرارات وتوجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي للمعتدين على أملاك الدولة والأراضي الزراعية لاسترداد تلك الأراضي ومواجهة ظاهرة التعدي عليها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، مشددًا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت 27 يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير الماضي، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالي 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية أملاك دولة على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد، ليصل إجمالي ما تم استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية إلى 1.5 مليون متر مربع بإجمالي 8002 مبان مخالفة، وإزالة 2758 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 5626 فدانا زراعيا، و242 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1281 فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأشاد بجهود محافظات قنا والشرقية وأسوان والدقهلية خلال المرحلة الثانية من موجة الإزالات 22، حيث أشار تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، إلى أن محافظة قنا نجحت في استرداد 93.4 ألف متر مربع بإجمالي 321 حالة مبانٍ مخالفة، كما نجحت محافظة الشرقية في إزالة 595 ألف حالة مباني مخالفة على مساحة 90 ألف متر مربع واسترداد 228 فدان أراضي زراعية بإجمالي 169 حالة.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

كما نجحت محافظة أسوان في استرداد 79.3 ألف متر مربع بإجمالي 145حالة مبانٍ مخالفة، وفي الدقهلية نجحت جهود المحافظة في إزالة 174حالة مبانٍ مخالفة على 46.2 ألف متر من أملاك الدولة، وإزالة 109 فدان أراضٍ زراعية علي مساحة 24 فدان زراعي.