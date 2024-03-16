حملات موسعة لضبط تجار الألعاب النارية في عدة محافظات

أكدت وزارة الداخلية أنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها، نجحت الأجهزة الأمنية في تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط 4 أشخاص بنطاق محافظة أسوان، بحوزتهم أكثر من 200 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

- ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة طيبة بالأقصر، بحوزتهما 66190 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

- ضبط بائع بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، بحوزته 100 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

- ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بحوزته 62755 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

- ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، بحوزته 17700 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

- ضبط شخصين يمقيمان بمحافظة الإسكندرية، بحوزتهما 32950 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.