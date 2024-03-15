22 مليار جنيه استثمارات برنامج التنمية المحلية بالصعيد منذ 2018

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه منذ عام 2018 كان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أداة الحكومة المصرية في دفع عدد من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية ومن ضمنها منظومة التخطيط المحلي المطورة، مشيراً أن هذه الإصلاحات تعد جزءا من خطوات جادة للتحول التدريجي نحو اللا مركزية الإدارية والاقتصادية داخل وحدات الإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء المحلى للقيام بأدواره بكفاءة وفاعلية .

التطبيق الاسترشادي

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه خلال السنوات الأخيرة نفذ التطبيق الاسترشادي لعدد من آليات تطوير عمل الإدارة المحلية ومنها برامج التنمية المحلية الستة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا والتي أسهمت في تحسين أداء الإدارة المحلية بشكل ملحوظ.

استثمارات برنامج التنمية المحلية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 حتي مطلع العام الجارى يتجاوز 22 مليار جنيه ومن ضمنها 1.8 مليار جنيه لبرنامج التنمية الحضرية والريفية

كشف آمنة عن مشروعات منفذة بتطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحواويش بسوهاج وتطوير المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس وتحسين وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف سوهاج ومرسى ناصر السياحي بسوهاج وحديقة رمسيس الثاني بأخميم بسوهاج تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج وتطوير كورنيش سوهاج الغربي وكورنيش قنا الشرقي والغربي وتدبيش ورصف ممشى كورنيش النيل بالمراغة وكورنيش قوص بقنا وكورنيش نقادة بقنا وتطوير ميداني العارف والشبان المسلمين بسوهاج .

الارتقاء بالخدمات محلية

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه بهدف الارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين، جار تعميم الأدلة الارشادية لتخطيط وتصميم وإدارة الخدمات المحلية والمتمثلة في (الأسواق والسويقات – المواقف)، والتي تغطي أعمال التخطيط واختيار الموقع بالإضافة إلى مبادئ التصميم والمعايير الفنية والاعتبارات الخاصة لهذه المرافق وجاري تدريب محافظات الجمهورية في إطار تعميم الأدلة التصميمية المنتجة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء‎.

وقال وزير التنمية المحلية إنه من ضمن المشروعات الجاري العمل عليها هو تطوير كورنيش مدينة نقادة، المنطقة الحرفية بالترامسة، مركز طهطا للخدمات الفنية، مشروع ربط كورنيش اخميم بسوهاج، تطوير الواجهة النيلية الشرقية لمدينة قنا وغيرها من المشروعات في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.