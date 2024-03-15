حصاد التنمية المحلية في أسبوع.. تمويل برنامج تنمية الصعيد

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، الانفوجراف الأسبوعي في نسخته الـ 77 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 9 حتى 15 مارس الجاري 2024، حيث يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

الأحد 10 مارس

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى شهر مارس الحالي، حيث تم تمويل 1412 مشروعا بإجمالي استثمارات حوالى 27.3 مليون جنيه.

كما شارك وزير التنمية المحلية، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء؛ لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، وتفقد عددا من المشروعات السياحية بالمدينة

الثلاثاء 12 مارس

وقعت وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع عقد تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ بطاقة 600 طن/ يوم بتكلفة 38.8 مليون يورو، وذلك ضمن مشروع تطهير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر.

الأربعاء 13 مارس

بدء الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى في تشكيل آليات مجتمعية داعمة للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى الوحدات القروية المستهدفة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، كما تم تنفيذ المرحلة الأولي من برنامج التدريب والدعم الفني لمسئولي وكوادر الوحدات المحلية القروية والمراكز ومسئول التنمية الاقتصادية المحلية بدواوين عموم المحافظات.

كما شارك وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 281 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي وافق خلاله علي عدة قرارات هامة من ضمنها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر"، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار، ويهدُف إلى تهيئة مناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

الخميس 14 مارس

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة جهود مبادرة "سند الخير" على مدار 95 أسبوعًا منذ إطلاق وزارة التنمية المحلية للمبادرة في 31 مارس 2022 وحتى منتصف مارس الجاري، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى لمواجهة غلاء الأسعار ومساعدة المواطنين.

الجمعة 15 مارس

متابعة إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة في يناير 2024 والتي سيتم بدء العمل بها على مستوي الجمهورية بداية من العام المالي 2024/2025، من خلال تخطيط البيئة العمرانية للمدن والقرى بما يتناسب مع خصائص كل منها، وتحديد مناطق وأولويات التطوير العمراني بها، والتصميم والتنفيذ الجيد لمشروعات تحسين البيئة العمرانية.