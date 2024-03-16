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دراما المتحدة

بتوجيهات رئاسية.. مصر تكثف الإسقاط الجوي للمساعدات شمال غزة (صور وفيديو)

كتب:

محمد مجدي
03:13 م | السبت 16 مارس 2024
بتوجيهات رئاسية.. مصر تكثف الإسقاط الجوي للمساعدات شمال غزة (صور وفيديو)

في إطار تقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كثفت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات العربية المتحدة طلعاتها من مطار العريش على مدار يومي 15-16 مارس 2024 لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك تزامنًا مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.