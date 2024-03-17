سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-3-2024 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-3-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي في مختلف البنوك، وفقا لأخر تحديثات أعلن عنها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-3-2024 في البنك المركزي المصري حوالي 12.76 جنيه للبيع، و12.73 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-3-2024 في البنك الأهلي المصري نحو حوالي 12.76 جنيه للبيع، و12.73 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-3-2024 في بنك مصر حوالي 12.76 جنيه للبيع، و12.73 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-3-2024 في بنك القاهرة ليسجل نحو 12.74 جنيه للبيع، و12.77 جنيه للشراء.