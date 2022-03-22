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الجمارك تنشر أسعار صرف العملات الأجنبية من 22 مارس حتى 21 أبريل

كتب:

محمود الجمل
05:37 م | الثلاثاء 22 مارس 2022
منشور الجمارك

منشور الجمارك

أصدرت مصلحة الجمارك منشور أسعار رقم 55 لسنة 2022 بأسعار صرف العملات الأجنبية، والذي يبدأ تطبيقه بداية من يوم 22 مارس 2022 حتى 21 أبريل القادم.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

وقالت المصلحة إن المنشور الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، تضمن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى طبقا لموافقة وزير المالية المؤرخة 21/3/2022 للعمل بها، وفقا لأحكام المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري 430 لسنة 2021.

وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، وفقا للبيان.

تحديد الدولار الجمركي بـ 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج

وكانت وزارة المالية أعلنت أمس في بيان، تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ويعد سعر الدولار الجمركي هو السعر الذي يتم تحديده من جانب الوزارة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار  بشكل شهري، ويستخدم السعر في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

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محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.