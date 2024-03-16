تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-3-2024 في البنوك، تراجعًا مقابل الجنيه المصري، بنحو 24 قرشًا، وذلك وفقًا للمنصات العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 12.74 للشراء و12.77 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 12.74 للشراء و12.77 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم

تنشر «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-3-2024 في البنوك المصرية، وجاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري اليوم عند 12.77 جنيه للبيع، و12.74 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة 12.77 جنيه للبيع، أمّا سعر الشراء فسجل 12.73 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس 12.69 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.