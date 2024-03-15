سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-3-2024 في البنوك المصرية

شهد سعر صرف الريال السعودي اليوم الجمعة 15-3-2024 هدوءًا كبيرًا في البنوك والأسواق، حيث سجل مبلغ الـ12.74جنيه للشراء و12.77 للبيع في البنك المركزي، وفقا لأسعار الصرف المعلنة عبر المنصة الرقمية للبنك، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» سعره وفقا للأسعار المرفقة عبر منصات البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، 12.74جنيه شراء و12.77 بيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي 12.74 جنيه شراء و12.77 بيع وذلك في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي 12.73جنيه شراء و12.77 جنيه بيع في بنك القاهرة.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي 12.71 جنيه شراء و12.76 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.