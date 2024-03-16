خالد الجندي: الله قدم القسم بجبل الطور على مكة المكرمة

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جبل الطور هو الوحيد في الكون الذي شهد تجليات أنوار الله، مشددًا على أن مصر هي الأرض الوحيدة التي تجلى عليها الله.

الله قدم القسم بجبل الطور على مكة المكرمة

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر قناة «dmc»، أن الله قدم القسم بجبل الطور على مكة المكرمة، مستشهدًا بقول الله تعالى : «والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين»، منوهًا بأن هذا التقديم في القسم أمر غريب.

وأشار إلى أن جبل الطور مكان مبارك ومقدس وله مكانته ولابد أن ندرك العظمة، موضحًا أنه لابد أن يكون أهل هذا المكان سبب من أسباب الأمن وتوفير الأمن لغيرك إذا دخل هذا البلد.