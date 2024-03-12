ما سبب نزول سورة «الضحى»؟.. خالد الجندي يوضح (فيديو)

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، سبب نزول سورة «الضحى»، لافتا إلى أن امرأة مُشركة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتهكمت عليه صلوات ربى وسلامه عليه، حيث قالت: «ربك خاصمك وودعك وهجرك وقطع وحيه عنك»، فأحزن ذلك نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي بسورة «الضحى».

وقال «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، اليوم الثلاثاء: أن النبي صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل عليه السلام عن سبب غيابه قائلا: «ما أبطئك عني؟»، فنزل قوله تعالي:«وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا».

فترة الضُحى هي بداية الضوء

وتابع: «فترة الضُحى هي بداية الضوء الذي ينتشر فيه الكون، وبتتكلم عن المرحلة التي فيها نهاية المتاعب علشان كده بدأ بالضحى، وهذا وقت استقرار الضوء بأكمله».