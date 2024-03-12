خالد الجندي: «وأما بنعمة ربك فحدث» تعني نشر ونقل العلم (فيديو)

فسر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قول الله تعالى «وأما بنعمة ربك فحدث»، مشددا على أن الآية تعنى أن تحدث الناس بما أنعم الله به عليك، أي نشر العلم والوحي الذي حصلت عليه.

«الجندي»: كلمة حدث تعني أنقل

وأشار «الجندي»، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، اليوم الثلاثاء، إلى أن كلمة «حدث» تعني أنقل، مضيفا: «لو في ماكينة عطلانة بنعملها عملية تحديث»، أي نقلها من حال إلى حال أفضل.

وأوضح أن نقل الحديث تسمى علم الحديث، أي نقل من لسان الشخص إلى أذن الذي أمامه، مشددا على أن «وأما بنعمة ربك فحدث» التي تعني النقل والتوزيع وتعليم المواطنيين، منوها إلى أن سورة الضحى بأكملها فرج وخير وبركة.