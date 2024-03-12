خالد الجندي: «الضلال» جاء في بعض آيات القرآن بمعنى الحب

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أننا نعرف الله بالعقل ونعبده بالشرع، موضحًا معنى «ووجدك ضالا فهدى» بأن «ضالا» من ضمن معانيها أن تكون محب.

وأوضح «الجندي»، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن الضلال جاء في القرآن بمعنى الحب، مشددًا على أن هناك بيت في الشعر استشهد به العرب في هذا الأمر.

الضلال يعني الحب الكبير

واستشهد بقول الله تعالى من سورة يوسف: «إنك لفي ضلالك القديم»، أن إخوة يوسف يخاطبون والدهم بأنه لا يزال يحب يوسف، مشددًا على أن الضلال هذا يعني أنه يحبه حبًا كبيرا.

زهد النبي صلى الله عليه وسلم

نوه بأن النبي كان غنيًا ولكنه كان زاهدًا ويقسم كل ما له على الفقراء والمساكين ويعيش هو واهله على التمر.